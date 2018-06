Videod: Eesti Advokatuur õpetab, kuidas vältida enamlevinuid vigu lahutamisel

Keegi ei abiellu ega alusta kooselu mõeldes lahkuminekule. Kahjuks lahutatakse Eestis pea iga teine abielu. Advokatuuri heategevusprojekti raames valminud videotes räägivad perekonnaõigusele spetsialiseerunud advokaadid, millele iga kooselu alustav paar mõtlema peaks.

Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni juhi, vandeadvokaadi Ene Ahase sõnul lahutatakse Eestis umbes iga teine abielu. “Ja see statistika ei võta arvesse neid lahkuminekuid, mis on juhtunud kooselus. Lapsed ja ühiselt seotud vara on emotsionaalsed teemad, millega lahutuse ajal tegelema peab. Kahjuks ei tea inimesed tihti oma õigusi ega ka kohustusi partneri või abikaasana lahutuse puhul – kes ja mis alustel endale saab. Lahkuminek on ilma nende küsimustetagi emotsionaalselt väga keeruline probleem,” sõnab Ahas.

“Oma pika praktika jooksul olen näinud olukordi, kus üks endistest partneritest keeldub kohtuvälisest lahendusest arvates, et kohtu kaudu on võimalik saada suurem õigus, hüve või on ajendiks tähelepanu-, kaastundevajadus. Lahkuminekuga seonduvate küsimuste kohtus lahendamine toob kaasa stressi ja on kulukaks. Inimesed kurnavad kohtuvaidlustega lisaks endale ka lapsi ja perekonda tervikuna nii emotsionaalselt kui ka materiaalselt,” lisas Ahas.

Eesti Advokatuuri liikmed toovad inimesteni vastused peamistele lahkuminekul tekkivatele küsimustele. Kuidas jätkub suhtlus ühiste lastega? Kellele jääb vara, kui olete olnud abielus? Kellele siis, kui ei ole? Kuidas lahendada vaidlusi ilma kohtuta?

Projekti raames on ilmunud neli lühikest videoklippi erinevatel teemadel. Vandeadvokaat Ene Ahas räägib sellest, millised võimalused on inimestel lahutuse korral vaidluste lahendamiseks



Advokaat Helen Tomberg selgitab abieluga kaasnevaid varalisi ja õiguslikke kohustusi



Vandeadvokaat Katrin Orav räägib, millele peaksid mõtlema kooselus elavad paarid koos vara soetades



Lisaks, kuidas lahkuminekuga hakkama saada, kui mängus on lapsed ning millised on sõlmküsimused, millele lastevanemad lahutusel vastuseid peaksid otsima



Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Eesti Advokatuur on üle 1000 liikmega suurim Eesti juristide kutseühendus, mille liikmed on näha siit.