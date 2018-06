Tuul murdis Haapsalu piiskopilinnuses saarepuu

Foto: Lemmi Kann

Täna varahommikuks olid tormituuled maha murdnud saarepuu piiskopilinnuse hoovis.

Puu oli seest täiesti tühjaks mädanenud.

Haapsalu piiskopilinnuse müügijuht Marika Peberg ütles, et keegi ei osanud kahtlustadagi, et konkreetsel puul võiks midagi viga olla, sest see nägi suurepärane välja. Peberg lisas, et juba mitu aastat on mõlgutatud mõtet, et piiskopilinnuse hoovi puude seisukord tuleb lasta ära hinnata, sest puudel on vanust omajagu.

“Hakkame sellega kindlasti tegelema,” kinnitas Peberg.

Arborist loodetakse leida juba lähiajal, et teha kindlaks, kas ja millised puud võivad murdumisohus olla. Suviseks suurürituste hooajaks suuremaid töid ei planeerita, kui aga peaks selguma, et mõni puu vajab kiiremas korras maha võtmist, leitakse selleks sobiv aeg.

Peberg nentis, et puude maha võtmine osasid inimesi kindlasti pahandab, kuid eelkõige tuleb mõelda ohutusele.

Murdunud puu oli täna lõunaks tükeldatud ja ära veetud.

Fotod: Lemmi Kann