Haapsalu kohvikute suveplaanid: Müüriääre kohvik pakub hommikubufeed

Müüriääre kohvikus on uus peakokk Evgeny Cherdantsev. Juuni algusest on Müüriääres menüü-hommikusöögi asemel hommikubufee. „Arvasime, et nii on kõigile lihtsam. Veinipäevade ajal proovime järele, alati on võimalik tagasi pöörata,“ ütles Müüriääre kohviku juhataja Reet Lumiste.

Hommikubufeed saab kell 10-12. Sel ajal teisi toite ei pakuta. Kümne euro eest saab oma taldrikusse kühveldada nii palju toitu, kui ise soovid, ning siis seda terrassil hommikupäikese käes süüa.

Samuti ei pea õhtused kohvikukülastajad enam muretsema, et menukas beseerull on otsa saanud, sest kohvikus on nüüd ka magustoidumenüü, kust saab alati tellida Pavlova kooki.