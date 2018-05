Haapsalu ümbruse metsa kaitseks loodi mittetulundusühing

Looduskaitsjad Kätlin Tamm ja Enn Kaljo on loonud metsade kaitseks MTÜ Haapsalu Rohelise Vööndi Kaitseala.

Tamme ja Kaljo sõnul on mittetulundusühinguna neil rohkem võimalusi midagi ära teha, sest üksikisikuid ei võta keegi kuulda. Ühingu asutajad tunnevad metsa käekäigu pärast muret. Nende põhieesmärk on koostöös omavalitsustega kaitsta metsade liigirikkust ja säilitada elukeskkondi. Mets ei ole nende jaoks ainult puud, vaid ökosüsteem, mis koos puude mahavõtmisega kaob seal ja selle koha ümbert jäädavalt.

„Metsasõda käib, see on reaalsus,” ütles Tamm.

Esimese asjana püüab MTÜ välja selgitada, kui palju on siinkandis tehtud lageraiet ning kui palju metsa on alles. MTÜ-l on eesmärk võtta kohaliku kaitse alla linna lähiümbruse metsad – Valgevälja, Espre, Paralepa ja Uuemõisa metsad. Metsade kohaliku kaitse alla võtmine on ainus, mida teha saab. Kohalik kaitseala tähendab munitsipaalkaitseala.

„Soovime need saada kohaliku kaitse alla, et ei tehtaks lageraiet,” ütles Tamm.

Kaljo ütles, et lageraie tingimused on metsades leebemaks muutunud, mistõttu saab raiuda paljaks suuri metsaalasid.

Kohaliku kaitse alla võetud metsad on neil plaanis märgistada infotahvlitega, vajadusel ka tekitada nende sisse sihtkaitsevööndeid, kuhu ei tohi traktori ega langetustraktoriga minna.

Ideid, mida kaitstavas metsas teha saaks, Tammel ja Kaljol jagub. Näiteks võiks seal olla rattarajad, mis viiksid haruldasemate liikide ja looduslike pühapaikade juurde ning pärandkultuuriga seotud kohtadesse. Ka tahavad nad edendada loodusturismi.

„Inimestel, kes Haapsallu kontserdile tulevad, on siis ka päeval tegevust,” ütles Tamm.

Neil on plaanis edendada ka metsahariduslikku poolt. MTÜ näeb ennast tegutsemas vaid koostöös suuremate partneritega, näiteks omavalitsusega.