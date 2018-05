Haeska talumees korraldas Eesti esimese linnumessi

Läänemaal Haeska külas linnuvaatlustorni all peeti täna Eesti esimene linnuvaatlushuvilistele mõeldud mess, kus kohaletulnud said nii hüva nõu kui ka asjakohast kaupa.

Messil tutvustasid Nikon ja Panasonic fototehnikat. Väljas olid ornitoloogiaühing ja Eestis linnuharrastust propageeriv Soome organisatsioon Viron Lintuseura, keskkonnaamet ja Eestimaa looduse fond. Ilm oli meeldiv, aga külastajaid vähevõitu.

Messi korraldas Tuulingu loodusturismitalu pidaja Ants Ale, kelle maa peal see kõik toimus., ütles, et messi mõte tuli Haeska asukoha pärast. “Siin käib kevadeti ja sügiseti väga palju inimesi Lääne-Euroopast – Šveitsist, Saksamaalt, Inglismaalt, muidugi Soomest,” ütles ta.

“Inglastel on pika traditsiooniga linnumess Birdfair. Mõni aasta tagasi käisin seal koos meie siinsete hollandlastest naabritega, kellega meil oli kahasse stend messi Hollandi boksis. Kuna meil siinkandis sellist messi ei olnud, mõtlesin teha,” ütles ta.

Sel ajal ei peetud ka linnuvaatlushuvilises Soomes veel linnumessi ja Ale lootis, et suudab Haeska messi teha soomlaste jaoks omaks. “Aga mul võttis see nii kaua aega, et nüüd on neil Espoos juba kaks korda oma messi peetud. Aga ega see ei ole võidujooks,” muheles ta.

“Kindlasti teen järgmine aasta jäll,” lubas ta. “Tänavu proovisin – kus sain hakkama, kus ei. Kui suur on eksponentide huvi ja kui suur inimeste huvi.”

Linnuvaatleja Marko Valkeri sõnul on Matsalu Euroopa linnuvaatlejate jaoks ligitõmbav, sest siin on palju erinevaid linnuvaatluskohti lähestikku. “Kui Inglismaal vaatad linnu ära ja tahad järgmist liiki näha, sõidad järgmisse kohta võibolla kuus tundi. Siin sõidad 10-15 minutit. Nädalaga saab palju uusi liike,” ütles ta.

“Mul on mulje, et see väärtus, mille pärast siia üle ilma kokku sõidetakse, on meie oma inimestele nii lähedal et nad ei märka seda,” sõnas Ale. “Šveitsi, Saksa grupid pargivad ennast nädalaks siia ja on õnnelikud, et ei näe kedagi teist. Seda nad tahavadki. Me oleme nii pisike riik, et vahel ma mõtlen, et peaksime ennast tagasi hoidma reklaamimisega. Kui seda vaikust liiga promoda, vajuvad siit lõpuks miljonid üle. Muidugi sõna levib nii või teisiti. Eile rääkisin šveitsi grupi inimesega. Neid on 6-7 miljonit, suur osa riigist on mäed ja inimesed on koondunud orgudesse. Kusagil ei saa olla omaette,” rääkis ta.