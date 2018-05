Galerii: Haapsalus valmis rahva silme all viiemeetrine maasikatort

Rakvere AQVA spaa tähistas täna Haapsalus oma kümnendat sünnipäeva hiiglasliku viie meetri pikkuse ja 12 kilo värskete maasikatega kaetud tordiga, mis valmis linnarahva silme all ja mida pärast koos söödi.

Kokkadel kulus tordi kokkupanekuks vähem kui pool tundi, mille ajal sünnipäevalaps tegi endale reklaami, pakkudes Filipiini massööride tasuta massaaži, sooduskuponge ja viktoriiniauhindadena tasuta spaapääsmeid.

„Eesti inimesed on kümme aastat meie juures käinud, nüüd otsustasime, et tuleme nende juurde,“ ütles AQVA spaa juht Roman Kusma. „Me teadlikult ei läinud Tallinnasse ja Tartusse, vaid valisime kümme veidi väiksemat linna.“

Eestlased on AQVA spaa põhikliendid. „Eestlasi on meil 60-65 protsenti. Arvatakse, et kuna oleme ida pool, on meil palju vene kliente. Ei ole, see on langenud 15 protsendilt kümne kanti,“ ütles ta.

AQVA spaa on Eestis suuruselt viies-kuues, pakkus Kusma, keda olid õnnitlema tulnud Fra Mare ja Laine esindajad. „Eks me oleme Eestis kõik konkurendid, aga saame väga hästi läbi,“ ütles ta.