Haapsalu õpilasfirma jõudis Eesti paremate hulka

Haapsalu õpilasfirma Narcohol, mis toodab mängukaarte, mille abil saab teada alkoholi, narkootikumide ja tubakatoodete kahjulikkusest, on pääsenud eesti 21 parima õpilasfirma sekka.

Kaardid on mõeldud eelkõige 7. ja 8. klassi õpilastele inimeseõpetuse tundide läbiviimiseks. Just nende klaside õpilastele, sest neil on ka õppekavas meelemürkide kahjulikkusest rääkimine.

Kaarte on nelja värvi, ühte värvi küsimused on alkoholi, teist värvi on narkootikumide, kolmandat tubakatoodete ja neljandat värvi kaartidel on küsimused, kus pead ütlema, kumb väide on vale. Õigeid ja valeväiteid on kõigi küsimuste kohta. Kokku on kaardipakis 37 kaarti, millest üks kaart tutvustab mängu.

Kaardimängus küsitakse näiteks, kes on passiivne suitsetaja. Vastusevariantideks on inimene, kes suitsetab üle kahe paki päevas, inimene, kes suitsetab harva ja mittesuitsetav inimene, kes teise tubaka tarvitamise tõttu viibib tubakasuitsuga saastatud keskkonnas.

Kuigi õige vastusevariant on viimane, siis õpilasfirma turundusjuhi Maria Palgi sõnul arvavad õpilased, et õige vastus on inimene, kes suitsetab üle kahe paki päevas.

Mäng käib nii, et kaardipakk on laua keskel, üks küsib küsimuse ja järgmine vastab. Õigesti vastamise korral läheb kaart maha, valesti vastamise korral saab vastaja kaardi endale. Mängu võitja on see, kellele jääb mängu lõpuks kõige vähem kaarte kätte. Palgi sõnul saavad õpilased läbi mängu teada meelemürkide kahjulikkusest ning seeläbi teevad nad ka ennetustööd.

Õpilasfirma liikmed Rasmus Valdmann, Maria Pulk ja Mihkel Kurisman käisid sügisel 48tunnisel äriideede genereerimise võistlusel Hakkaton, kus tulid mõttele teha Mäluka-nimeline lauamäng. Hiljem liitus nende pundiga ka Kati Kahn ja Kelly Pahk, kellega loodi õpilasfirma. Lauamängu asemel hakkasid õpilased tegema samanimelist kaardimängu.

Kui praegu on mängukaardid kandilised, siis õige pea tulevad neil trükist ümarad kaardid. „Et nurgad ei kuluks,“ ütles Palk.

Samuti on Narcoholi liikmed aru saanud, et nende mäng ei ole see, mida laatadelt ostetaks, vaid pigem on nad keskendunud kaartide müümisega koolidele. Nad on oma kaarte müünud näiteks Nissi ja Oru koolile, kuid ka Haapsalu noorte huvikeskusele ja Lääne-Eesti arenduskeskusele. Viimane ostis neilt suisa 10 pakki kaarte.

Selleks, et mängu mängida 20 õpilasega klassis, on vaja umbes nelja kaardipakki.

Oma kaardimängu toodet käisid Narcoholi liikmed testimas ja lõplikult viimistlemas Haapsalu põhikoolis. Seal tulid välja mõningad kohad, mida peaks täiendama. Näiteks ei teadnud õpilased sõna „mutatsioon“ tähendust. See muudeti järgmistel kaartidel ära.

Kõik 36 mängukaartidel olevat küsimust on koos noorsoo politseiga koostöös ülekontrollitud. Küsimusi, mida pole teaduslikult tõestatud, kaartidel pole.

Kõik õpilasfirma õpilased käivad ühisgümnaasiumis majandussuunaga 10. klassis. Palgi sõnul saavad nad tänu õpilasfirmale ka koolis õpitavat praktiseerida. Õpilasfirmaga tegelevad noored innovatsioonikeskuses Innokas.

Praegu käib 21 õpilasfirma vahel rahvahääletus, mida praegu Haapsalu õpilasfirma juhib. Samad õpilasfirmad lähevad ka 11. mail ERMi, kus peavad pidama müügikõne, kus räägivad oma viimase aasta tegemistest, esitlema end stendi ees ja vastama kohtunike küsimustele. Siis selgub ka õpilasfirma, kes tunnistatakse selle aasta parimaks.