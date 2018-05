Loomade karjatamiseks maa-ala rendile andmise enampakkumine

Haapsalu linnavalitsus annab enampakkumise korras tähtajaliselt rendile maa-ala Tagalahe ääres loomade karjatamiseks.

1. Renditava ala kogupindalaga on 17,2 ha vastavalt asendiskeemile (vt. Lisa 1. Asendiskeem). Renditava ala koosseisus on järgmised maaüksused: Vaba tn 9 kinnistu (katastritunnus 18301:012:0035), Vee tn 19 kinnistu (katastritunnus 18301:012:0035), Potissepa tn 3 kinnistu (katastriüksus 18301:008:0034), Promenaadi tn 3// Jaan Poska park (katastriüksus 18301:005:0063);

2. Lepingu tähtaeg on viis aastat;

3. Rendikonkurss viiakse läbi enampakkumise korras, pakkumise alghind on 400 (nelisada) eurot kalendriaastas;

4. Loomade karjatamine maa-alal toimub hiljemalt maist (v.a. 2018. a.) kuni 30. septembrini;

5. Karjatamiskoormus vähemalt 0,8 lü/ha;

6. Rentnik peab tagama karjaaia korrasoleku koos kõigi selle osadega;

7. Rentnik peab tagama loomade püsimise piiratud maa-alal.

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 14.05.2018 kell 10 e-aadressil: ulla.paras@haapsalulv.ee.

Maa-alaga, mis antakse üürniku kasutusse, saab tutvuda tööpäevadel, leppides konkreetse aja kokku linnavalitsuse kontaktisikuga: Ülla Paras, tel 472 5346, e-post: ulla.paras@haapsalulv.ee.

Pakkumuse dokumendid on leitavad Haapsalu linna kodulehelt www.haapsalu.ee

Haapsalu linnavalitsus