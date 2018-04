Juhtkiri: valitsemine peab olema läbipaistev

Politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo uurib kunagise Nõva valla lipuväljaku ehitusega seotud asjaolusid. 10 000 eurot lipuväljaku ehituseks tuli Nõvale Reformierakonna katuserahana ajal, kui valda juhtisid reformierakondlastest vallavanem Deiw Rahumägi ja volikogu esimees Peeter Kallas.

Rahumägi ja Kallas on mitte ainult erakonnakaaslased, vaid ka koolivennad. Just Kallas tõi Rahumäe omal ajal Nõvale vallavanemaks. Läinud suvel mõistis kohus Rahumäe valla raha raiskamise eest kriminaalkorras süüdi. Lipuväljaku ehitas valla asutatud osaühing Nõva Kilk, mille juhataja on Kallas. Nõva Kilk tellis tööd RSL Ehituse osaühingult, mis tegutseb Harjumaal Tabasalus, kohas, kus on töötanud ka Kallas. Jah, tegemist võib olla rea kokkusattumustega, aga uurimine käib.

Nõval ringlevad vandenõuteooriad. See, et üks juht on süüdi mõistetud, teine uurimise all ja vald ise lõpetas tühja kassa ja peaaegu et pankrotiga, annab juttudele vaid hoogu juurde. Endiselt kahtlustatakse, et (nüüd juba uued) vallajuhid müüvad kooli- ja vallamaja „omadele” maha, Nõva kooli lammutatakse seest- ja väljastpoolt. Nõva on pisike kogukond ja seal toimunu näitab ilmekalt, kuidas korrumpeerunud ja rahvast võõrandunud võim saab kogukonna elu tükiks ajaks täiesti sassi keerata nii mentaalselt kui ka materiaalselt.

Sel nädalal kirjutas Lääne Elu, et Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ostis vallalehe kujundamise teenuse 15 000 euro eest volikogu teadmata. Teenus osteti Pikkmetsa valimisliidukaaslaselt Ain Saarelt. Jah, seegi võib olla kokkusattumus. Jah, Pikkmets ei pruukinud olla kursis, et ta peab volikogu luba küsima. Koongas võidi ju asju ajada teisiti. Aga me ei tea, kuidas kõik oli, sest Pikkmets ei pea vajalikuks seda avalikkusele selgitada. Nii ei tohiks asjad käia. Valitsemine peab olema läbipaistev.