Haapsalu linnuse taastajad saavad 900 000 eurot arvelduskrediiti

Valitsus kiitis neljapäeval heaks SA-le Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 900 000 eurose arvelduskrediidi andmise Haapsalu piiskopilinnuse restaureerimiseks.

Korralduse eelnõu järgi antakse SA-le Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid arvelduskrediiti 900 000 eurot tähtajaga 30. september 2019.

Arvelduskrediiti on vaja perioodi 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatava projekti „Haapsalu piiskopilinnuse arendamine tegevusmuuseum-külastuskeskuseks“ sildfinantseerimiseks. Projektil on olemas rahastamisotsus ja ehitustöödega on alustatud.

Konserveerimis- ja restaureerimistööde riigihanke tulemusel projekt kallines. Sihtasutus esitas kultuuriministeeriumile taotluse kallinemise rahastamiseks 2019. aasta riigieelarvest riikliku kaasfinantseerimise vahenditest. Haapsalu piiskopilinnuse ehitus on muinsuskaitseameti kõrgendatud tähelepanu all. Arvelduskrediidi kasutamine annab võimaluse igal juhul töödega jätkata, et projekt valmiks tähtaegselt.