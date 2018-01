Juhtkiri: Reinsalu kukutas valitsuse

Keskerakondlase Jüri Ratase juhitud valitsus oli juhtkirja kirjutamise ajal kolmapäeva õhtul veel ametlikult ametis. Opositsiooni esitatud umbusaldusavaldus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) vastu kukkus kolmapäeval riigikogus läbi, kuid see toimus viisil, mis näitas, et tegutsevat valitsust enam võimul pole.

Valitsuse kolmas osapool – sotsiaaldemokraadid – otseselt Reinsalu vastu ei hääletanud, kuid nende otsus, et nad ei hääleta ka poolt, tähendab seda, et valitsus pole enam sisuliselt töövõimeline. Parema kombinatsiooni puudumisel püsib Ratase praegune koalitsioon valimisteni tuleva aasta märtsis, aga see on ka kõigest ametis püsimine, suuremate saavutusteta.

Sotside ja IRLi vastasseis aktsiiside, sisejulgeoleku teemade ning ka näiteks haigekassa rahastamise üle paisus lõpuks Reinsalu vaikivaks umbusaldamiseks.

Oma jäärapäisel moel „kanakarja” ohjata püüdes andis justiitsminister suure tõuke naistevastase ning lähisuhtevägivalla ohjeldamisse ning naiste ja vähemuste õiguste kaitsesse. Poliittehnoloogiliselt koondas Reinsalu oma mehiste avaldustega IRLi toetajaid. Eelseisvatel valimistel tuleb see kasuks, kui on teada ühe valitsuspartei vastuseis moodsasse liberaalsesse maailma.

Teisalt aitas konflikt Reinsalu ametis püsimise ümber naisõiguslastel oma ridu koondada ja vaateid selgitada. Eesti inimõiguste keskuse ekspert Kadi Viik kirjutas portaalis Feministeerium, et naistevastase vägivallaga seotud teemad küll kõvasti rohkem päevakorras kui aastaid tagasi, kuid endiselt valitseb suhtumine, et kannatajad on mehed.

„Mida siis feministid tahavad? Et naistele nii valusat vägivallateemat võetaks tõsiselt,” kirjutas Viik.

Reinsalu kukutas valitsuse, kuid andis suure panuse naiste õiguste kaitsesse, sest Eestis pole inimest, kes poleks naiste murest viimase nädala jooksul kuulnud.