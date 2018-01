Paliveres veel suusatada ei saa

Palivere kelgumägi detsembris 2014. Foto: Urmas Lauri

Paliveres on praegu paar sentimeetrit lund, mistõttu suusatada-kelgutada veel ei saa.

„Suusatada ei saa, sest lume paksus on sentimeeter või kaks, rajal on kivid väljas,” ütles Palivere tervisespordikeskuse rajameister Juhan Lukk. „Kui taevaisalt lund tellite, siis saate sõita.”

Lukk märkis, et lähim koht, kus suusatada saab, on Jõulumäe tervisespordikeskus Pärnu lähedal. Lukk märkis, et seal on 2,5 km pikkune kunstlumerada, mida ta ka ise on juba proovimas käinud.

Palivere lumekahuri tööle saamist pole aga nii pea loota. Lukk ütles, et Palivere kunstlume tootmise süsteem on ehitamisel, aga takistuseks on rahapuudus, sest peale kahuri on vaja ka veevärki, elektriühendust ja traktoreid.

„Lumekahurist on vähe, traktor maksab ainuüksi 100 000 eurot,” märkis Lukk.