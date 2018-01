Äripäeva veebileht kaevandas külastajate arvutitega krüptoraha

Tähelepanelikud IT-gurud avastasid, et Äripäeva veebilehe sisse on peidetud tööriist, mis kasutab lehte külastavate inimeste arvutit krüptorahade kaevandamiseks, kirjutab portaal Geenius.

Avastus tehti eile, 11. jaanuari viimastel tundidel.

Asjale reageeris ka riigi infosüsteemide ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE, mille juht Klaid Mägi kinnitas Geeniusele, et eile õhtul võeti Äripäevaga ühendust. Mägi sõnas, et ta ei usu, et kaevandaja on lehele pandud portaali enda poolt ning pigem võib see olla seotud mõne reklaambänneri või välise lingiga.

Mägi lisas, et sääraste krüptokaevandajate kasutamine on leviv trend ja neid võib lehtedelt tuvastada umbes korra nädalas.