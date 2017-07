Lorupi villa läheb lammutamisele

Tarmo Õuemaa

Omanik lammutab linnavalitsuse survel Haapsalu ühe omaaegse ilusama puumaja, 2009. aastal pooleldi põlenud Lorupi villa Suur-Lossi 17.

Päästeamet kuulutas maja juba 2015 varisemisohtlikuks ja saatis linnavalitsusele selleteemalise märgukirja. Nüüd ähvardas linnavalitsus majaomanikku 6000eurose sunnirahaga, kui see ohtlikku hoonet ei lammuta.

Maja omaniku Lorup OÜ juht Meelis Kingisepp kinnitas, et maja ootab lammutamine. „Edasi on plaanis ehitada sinna ikka eluhoone. Ei mingit kaubanduskeskust ega kõrghoonet,” ütles ta. Kingisepp vihjas, et viigi äärde võiks tulla maja külaliskorteritega.

Sunniraha mõjus

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani sõnul on linnavalitsus majaomanikule saatnud mitu märgukirja, mille peale ei ole omanik reageerinud. Viimati tegi linnavalitsus ettekirjutuse koos 6000 euro sunnirahaga tähtajaga 1. juuliks.

See pani majaomaniku tegutsema. „Õnneks on hakanud majaomanik meiega suhtlema,” ütles Vikman.

Omanik esitas lammutusprojekti ja 1. juunil anti ehitusluba hoone lammutuseks. Võeti ka haljastusluba puude mahavõtuks õues. „See töö on juba tehtud,” märkis Vikman.

„Multilift OÜ on küsinud tee sulgemiseks luba, ju läheb lammutamine lahti,” ütles aselinnapea. „Kuna omanik peab lammutajatega juba läbirääkimisi, ei ole me sunniraha rakendanud.”

Majalt on Vikmani sõnul nüüd eemaldatud väärtuslikumad puitdetailid, mille säilitamise kohustus omanikul oli.

„See on linnal teine kord, kus omanikku on ähvardatud sunnirahaga. Esimene kord kasutasime seda Krimmi holmil ja ka seal ei pidanud seda sisse nõudma,” ütles Vikman.

Pikk ajalugu

Suur-Lossi 17 kahekorruseline puumaja ehitati viigi äärde 1871. aastal, Haapsalu kuurortlinna kuldajastu koidikul, kirjutas kunstiakadeemia tudeng Martti Urma 2012 oma restaureerimisteemalises lõputöös, mille tarbeks pildistas ta üles ka maja säilinud väärtuslikud puitdetailid.

Šveitsi stiilis puitmaja iseloomustavad peale saetehnikas puitpitside ka laiad räästad, rõdud ja verandad. „See oli üks rikkalikuma puitdekooriga maju Haapsalus, mis oli säilinud. Kohutavalt kahju on sellest,” ütles Haapsalu linnavalitsuse arengu- ja muinsuskaitsespetsialist Ülla Paras.

Klaasitööstur Johannes Lorup omandas 1940. aastal maja baltisakslastelt. 1995 tagastati maja Johannes Lorupi pärijale Johannes Nõmmikule kohtuotsuse alusel. Kuna arhiividest ei leitud ostulepingut, tehti otsus kaudsete tõendite põhjal.

Pärast tagastamist jäi maja laokile. Augustis 2009 puhkes majas tulekahju. 2015 hoiatas päästeamet linnavalitsust, et hoone on muutunud varisemisohtlikuks.

Meelis Kingisepp ütles, et OÜ Lorup sai maja omanikuks pärast tulekahju ja maja seisis, sest põleng tõmbas varem tehtud plaanidele kriipsu peale.

Fotod: Arvo Tarmula