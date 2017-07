Kodumaine kartul ja maasikas jõudis turule

Urmas Lauri

Haapsalu turult saab värsket kartulit ja Eesti maasikaid. Täna oli esimene päev, mil sai turult osta Kullamaa kartulit. Kõrvalletis pakuti aga Põlvamaalt toodud kartulit Solist.

Mõlemad müüjad pakkusid kaupa ühe ja sama hinnaga – 1,8 eurot kilo. Künka talul Kullamaalt olid müügis ka väiksed kartulid, neid sai osta vaike 1,3 euroga. Hind oli õiglane, sest kella kahest pärastlõunal oli neil värske kartul otsas.

„Tulge homme uuesti,“ soovitas Põlvamaa kartuleid müünud Jaanika.

„Plaanisin esialgu kaks eurot kilost küsida, kuid konkurent tuli turule 1,8 euroga ja mis mul üle jäi, tuli hinda langetada,“ ütles Jaanika. Kaup läinud imehästi. Üks naine ostnud kaks kotti korraga ning nii see värske kartul läinud oligi. „Muidu nii palju korraga ei osteta,“ tõdes Jaanika ja lisas, et seega on hind väga hea.

Jaanika on turul müünud juba mitu aastat. Suviti on tema sõnul minevaim kaup marjad. Praegu siis maasikad. Tänavu on maasikaaeg tema sõnul paar nädalat hilisemaks nihkunud.

„Sonata maasikas Tartumaalt, Unipihast,“ tutvustas Jaanika pakutavat kaupa. Nii nagu tema, müünud Künka talu Martna valla Aavika talu maasikaid 6 euroga kilo. „Haapsalus pole ma mujal hindasid vaatamas käinud, aga eks 10 euroga müüakse ka.“

Haapsalu mees Raigo tuli turult kartulit ostma, lahkus aga kilose maasikakarbiga. Kartul oli selleks ajaks lihtsalt otsa saanud.

„Värsket kartulit tahaks lihtsalt proovida,“ lausus Raigo. Mis hinnaga ta oleks nõus ostma ei osanud mees öelda öelda. „Ma käin harva turul,“ nentis Raigo. „Värske kartul… Ma pole poes hinda vaadanud.“ Kuuldes, et kilo värsket saab kätte 1,8 euroga oli Raigo rahul. „Siis tuleb nõustuda.“

Haapsalu turg on ümber ehitatud. Vahepealne segadus peletas kunded eemale ning praegu olevat turul vähe ostjaid. „Parem on see, et asfalt pandi maha. Muud ei oska öelda,“ hindas Jaanika nn uut turgu.

Hetkel olevat katusaluste paigutus kehvake. „Pikk rivi järjest,“ osutas müüja katusealuste reale. „Aga võib-olla siin midagi muudetakse, täna käidi linnavalitsuses vaatamas. Linnavalitsus sai meie soovidest teada. Mina tahaks, et letid oleksid mitmes lühemas rivis ja sooviksin sellist müügikohta, kus päike maasikatele peale ei paistaks. Rahval on siis ka ju mugavam.“

„Jutt, et Haapsalu turg on kallis, on vale jutt,“ kinnitas Jaanika, kes oli Tallinna turuhindadega hästi kursis. Korralikku värsket kartulit sealt nii odavalt kui Haapsalust, et saavat.

Fotod: Urmas Lauri