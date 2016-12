Läänemaa Noortekogu hakkab juhtima Birgit Aljaste (2)

Toimetanud Kristjan Kosk

Pildil Läänemaa Noortekogu aseesimees Martten Tiitsma (vasakult), esimees Birgit Aljaste ja aseesimees Dan Taidla. Foto: Ülle Erman

Läänemaa Noortekogu valis 10. detsembril toimunud koosolekul omale uue juhatuse. Noortekogu hakkavad aseesimeestena juhtima Martten Tiitsma ja Dan Taidla ning esimehena Birgit Aljaste.

2016. aasta on Läänemaa Noortekogu jaoks olnud äärmiselt tegus. Läbi on viidud mitmeid sündmuseid, osaletud erinevate otsustusorganite töös ja arendatud Läänemaa noortemaastikku. Aasta alguses peamisteks eesmärkideks seatud liikmeskonna arendamine ja osaluskogude populariseerimine on vilja kandnud.

Noortekogust on Läänemaal saanud oluline osa noorsootöö valdkonnast ja 16. detsembril toimunud Eesti Noorteühenduste Liidu tunnustussündmusel tõsteti Läänemaa Noortekogu ühe paremini toimiva noortekoguna eeskujuks kõikidele Eestis tegutsevatele osaluskogudele.

Uue juhatuse valimisega on noortekogu seadnud põhilisteks eesmärkideks noorte kaasatuse edendamise ja koostöö arendamise erinevate otsustusorganitega. „Suured sammud on juba tehtud, kuid Eestis on mitmeid omavalitsusi, mida eeskujuks võtta noorte kaasamisel otsustusprotsessidesse

Läänemaal,” ütles Läänemaa Noortekogu juhatuse esimees Birgit Aljaste.

Aasta esimeses pooles tegeleb noortekogu info uuendamise, põhikirja muutmise ja sündmuse Kultuuride päev 2017 ettevalmistamisega, mida korraldatakse koostöös Europe Direct Läänemaa teabekeskusega. Teises pooles on oodata Läänemaa noorte inspiratsioonipäeva, osaluskohvikut ja muid sündmusi.

10. detsembri seisuga on Läänemaa Noortekogus 18 liiget, kelle seas on esindatud Lääne-Nigula, Hanila, Lihula ja Ridala vallad ning Haapsalu linn. „Tuleva aasta eesmärkide hulka kuulub ka esindatuse laienendamine piirkondadesse, kus see hetkel puudub,” lisas Aljaste.

Läänemaa Noortekogu on asutatud 30. jaanuaril 2006. aastal, tehes sellest ühe staažikama osaluskogu Eestis. Noortekogu tegevuse eesmärk on võimaldada noorte osalemist ühiskonnaprotsessides ja kaitsta noorte huvisid neid puudutavates valdkondades. Lisaks organiseerib Läänemaa Noortekogu regionaalseid sündmusi ja arendab koostöös teiste organisatsioonidega

noorsootöö maastikku.