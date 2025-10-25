Kuula artiklit, 1 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 1:58

SA Läänemaa on algatanud Läänemaa omavalitsuste ühise jäätmekava 2022-2026 muutmise, et viia arengudokument vastavusse Riigi jäätmekavaga 2023-2028. Muudetud kujul jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda Sihtasutuse Läänemaa kodulehel https://laanemaa.ee/maakond/jaatmekava/

10. novembrist kuni 23. novembrini.

Samal perioodil on võimalik esitada muudatustega jäätmekava eelnõule veel ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil info@laanemaa.ee või posti teel aadressile Karja 27, Haapsalu 90502.

Eelnõu tutvustamiseks toimuvad avalikustamise järgsel perioodil – detsembrikuus avalikud arutelud Haapsalus, Taeblas ja Vormsis. Avalike arutelude toimumise ajad avalikustatakse Haapsalu Linnavalitsuse, Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja Vormsi Vallavalitsuse kodulehtedel.

Oodatud on kõigi ettepanekud ning osavõtt!

Jäätmekava on omavalitsuste arengukava osa, milles on planeeritud jäätmehooldust ja jäätmete ringlussevõtu korraldamist Lääne maakonna omavalitsuste territooriumil aastani 2028. Jäätmekava on koostatud ja muudetud lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, jäätmeseadusest ja pakendiseadusest. Jäätmekava on koostatud ja muudetud Sihtasutus Läänemaa poolt Läänemaa kohalikele omavalitsustele ühiselt.

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduse eesmärkide püstitamisel on lähtutud riigi jäätmekavast, Euroopa ringmajanduse tegevuskavast, seadusandlusest tulenevates kohustustest, kogukonna vajadustest ning omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadest.