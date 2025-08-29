Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab vallale kuuluva kinnisasja asukohaga Linnamäe küla, Trassi maaüksus

Kuula artiklit, 1 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 1:20

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluva kinnisasja asukohaga Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Trassi maaüksus (katastritunnus 44101:001:2341, registriosa nr 2938132, sihtotstarve elamumaa 100%, pindalaga 4903 m2) alghinnaga 18 000 eurot.

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee ja siin saab ka tutvuda enampakkumise tingimustega https://www.osta.ee/238165954

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsus: https://adr.novian.ee/laane-nigula_vald/dokument/6977146

Enampakkumine lõpeb 26.09.2025 kell 10:00:00

Lisainfo: abivallavanem Aivo Hirmo + 372 509 6190