26. mai õhtust kuni 27. mai varahommikuni teostatakse Taebla alevikus ning Nigula ja Pälli külades joogiveetorustike läbipesu

Haapsalu Veevärk AS teatab, et esmaspäeval, 26. mai õhtul kl 22st kuni teisipäeva, 27. mai varahommikuni kl 5ni teostatakse joogiveetorustike läbipesu Taebla alevikus ning Nigula ja Pälli külades.

Soovitame varuda vajalik kogus vett, et võimalike häirete korral tagada majapidamises piisav veevaru. Palun arvestage, et vesi võib ajutiselt olla piiratud või sisaldada sadet, varumine aitab vältida ebamugavusi. Võimalusel hoida kuulkraan veemõõdusõlmes suletuna.

Aitäh mõistva suhtumise eest!

Haapsalu Veevärk AS

