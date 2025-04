Vormsi Vallavolikogu kehtestas Rumpo külas Kruusaugu katastriüksusel Kruusaaugu detailplaneeringu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 33 sekundit 0:00 / 1:33

Vormsi Vallavolikogu kehtestas 11.04.2025.a. otsusega nr 11 Kruusaaugu detailplaneeringu. Planeering hõlmab Vormsi vallas Rumpo külas katastriüksust 90701:002:0207, sihtotstarbega elamumaa. Planeeringuala suurus on 10660 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Rumpo küla Kruusaaugu maaüksusel ehitusõiguse määramine elamu ja kuni kuue abihoone püstitamiseks, taristu lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga tehakse muudatus kehtiva Vormsi Vallavolikogu 14.06.2004 määrusega nr 8 kehtestatud Vormsi valla üldplaneeringus ehituskeeluvööndi vähendamise osas hoonestusalale ja juurdepääsuteele.

Planeeringu elluviimine elavdab eeldatavalt saare majandus- ja sotsiaalelu. Mõju looduskeskkonnale on vähene, kuna tegemist on üksikelamuga ja ehituskeeluvööndi vähendamisega on Keskkonnaamet nõus olnud. Hoonete projekteerimisel järgitakse kohalikke arhitektuurseid nõudeid seega ei mõju planeeringu elluviimine negatiivselt saarel väljakujunenud ehituskultuurile.

Artikkel jätkub peale reklaami

Planeeringumaterjalid on leitavad aadressil:

https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=281786