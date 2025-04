Lääne Elu paberleht teisipäeval, 15. aprillil

Kuula artiklit, 2 minutit ja 10 sekundit 0:00 / 2:10

Vormsi volikogu otsustas hakata elanikke lahterdama

Vormsi vallavolikogu muutis nelja poolt- ja kahe vastuhäälega valla põhimäärust, määratledes eristaatusega püsielaniku, kes hakkab vallalt eelisjärjekorras toetusi ja teenuseid saama.

Kas ja kuidas nüüd püsielanike määramine ja kõik muu sellega seonduv Vormsil ellu viiakse, on

endiselt lahtine. Vallavanem Triin Lepp ütles esmaspäeval Lääne Elule, et vallavalitsus ei toetanud eelnõu, sest vallasekretäri hinnangul ei saa vastu võtta määrust, mille rakendamine ei ole võimalik.

Lepp lisas, et vallavalitsus saadab selguse saamiseks nüüd päringu õiguskantslerile.

Kohalikest baltisakslastest sündis näitus

Matsalu küla elanik, looduskaitsja Kaja Lotman koostas näituse Matsalu, Ehmja ja Pivarootsi mõisnike Hoyningen-Huenede suguvõsast.

Matsalu mõisa naabruses ligi 40 aastat elanud Lotman ütles, et 1867. aastast Hoyningen-Huenedele kuulunud mõisa ajalugu on teda aastakümneid huvitanud. „Eks olen seda tasapisi uurinud ka,” märkis ta.

Kirjanik Eduard Bornhöhe oli 1880. aastatel Matsalu mõisas koduõpetajaks ja arvatakse, et Matsalu mõisapreili Agnes (hilisem Agnes von der Pahlen) oli Agnes von Mönnikhuseni prototüüp (Bornhöhe teos „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad” ja selle järgi vändatud film „Viimne reliikvia”).

Vormsi saab oma suvelavastuse

Augustis muutub Vormsi Hullo küla teatrilavaks – viiel õhtul mängitakse seal Urmas Lennuki kirjutatud ja Marko Mäesaare lavastatud „Vormsi lugu”.

Saare oma suvelavastus mõlkus Vormsi valla kultuuri- ja kogukonnaspetsialistil Ülle Juhil mõttes juba mullu. „Ajendiks oli, et ümberringi on suvelavastusi väga palju, aga Vormsi pole sellega silma jäänud,” ütles Juht Lääne Elule. Ta lisas, et eriliseks maiuspalaks teatrisõpradele on just kohalikest lugudest kokku pandud lavastused ja kohalikku lugu jutustab ka „Vormsi lugu”.

Vormsi loo toob lavale Teatribussi eestvedaja ja lavastaja Marko Mäesaar.