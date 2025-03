Vormsi vallavolikogu algatas 14. märtsil 2025 otsusega nr 9 Rumpo külas Epasta katastriüksusel Epasta detailplaneeringu.

Kuula artiklit, 1 minutit ja 23 sekundit 0:00 / 1:23

Vormsi vallavolikogu algatas 14. märtsil 2025 otsusega nr 9 Rumpo külas Epasta katastriüksusel Epasta detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ühe individuaalelamu ja kahe abihoone rajamine. Taotletavad kommunikatsioonid on: juurdepääs, vesi, elekter, side ja äravool. Kehtiva üldplaneeringuga on vähendatud ehituskeeluvööndit rannajoonest 130 meetrit. Planeeritav hoonestusala ei jää ehituskeeluvööndisse.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vaja teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu materjalid leiab Vormsi Vallavalitsuse veebilehel: https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud/

Lisainfo:

Marja-Liisa Meriste, Vormsi valla keskkonna- ja planeeringuspetsialist (marja-liisa@vormsi.ee)