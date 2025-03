Haapsalut terroriseerinud mees jätkab vanglas kuritegudega

Haapsalus kümnetes varavastastes ja vägivallakuritegudes kahtlustatav 50aastane Ahti jätkab vahi all olles kuritegude tegemist, mistõttu pikendas Harju maakohus eelmisel nädalal tema vahi all hoidmist veel kahe kuu võrra.

„Prokuratuur on seisukohal, et kahtlustatava puhul esineb oht, et vabaduses paneb mees jätkuvalt toime kuritegusid,” ütles prokuratuuri kommunikatsiooninõunik Lisanna Männilaan.

Kuna mees on vanglas olles pannud toime uusi kuritegusid, on uurimise üle võtnud Põhja ringkonnaprokuratuur. Kahtlustuse järgi võttis mees kinnipidamisasutuses kaaskinnipeetava näost kinni, raputas seda ja surus jõuga laua suunas. Sellega tekitas kahtlusalune kannatanule valu.

Lisaks kaaskinnipeetava kehalisele väärkohtlemisele on mees rünnanud ka politseinike. Kahtlustuse järgi lõi mees novembris Haapsalu