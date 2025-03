Haapsalu Toomkirikus annavad kontserdi VHK keelpilliorkester ja Theodor Sink

Kuula artiklit, 1 minutit ja 36 sekundit 0:00 / 1:36

Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester ja dirigent Rasmus Puur annavad 3. aprillil Haapsalu Toomkirikus vaiksele ajale pühendatud kontserdi. Orkestri ees soleerib Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontsertmeister, tšellist Theodor Sink.

Foto: Ruudu Rahumaru

VHK keelpilliorkestri dirigent Rasmus Puuri sõnul on orkester Theodoriga koostööst unistanud juba ammu. „Viimati kohtusime temaga laval umbes 7-8 aasta eest, pärast Hans Christian Aaviku ning Ain Angeriga aprillikuiseid tuure mööda Eestit, sobib Theodor Sink sellesse ritta nagu valatult,“ sõnab Puur. „Theodor Sink on üks parimaid ja hinnatumaid tšelliste Eestis. Tema mäng on lummav ning puudutab mind absoluutselt alati.“

Foto: Siim Vahur

Eeloleva kontserdi kava on koostatud mõeldes aprilli kui vaikse kuu peale. „Päevad lähevad pikemaks, kevad võtab üha enam võimust, kuid kuu keskel on ka ülestõusmispühad ja enesesse vaatamise aeg, mõnel isegi paastuaja lõpp,“ räägib Puur. „Kui kava kokku saime, vastas Theodor mulle sõnumiga, et publikule peab igal-juhul salvrätikud valmis sättima. Seega tõotab tulla üks imeilus ja eriline õhtu, mis külmaks ei jäta kedagi.“

Kontsert toimub 3. aprillil algusega kell 18.00 Haapsalu Toomkirikus. Piletid, mille hinna võib igaüks ise valida summadest 10, 15 ja 20€ on saadaval Piletikeskuses ja enne kontserti kohapeal.

Fotod: Carol Liis Metsla