Keskmine pension tõusis 817 euroni

Valitsus kinnitas riikliku pensioni 2025. aasta indeksi, millega tõuseb 1. aprillist keskmine vanaduspension 5,7 protsenti ehk 43 euro võrra tänaselt 774 eurolt 817 euroni ning rahvapension 393 euroni kuus.

Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 393,26 eurot. Pensioni baasosa suurus on 377,2465 eurot ja aastahindeks 10,000 eurot. 2025. aastal on pensionide indekseerimise eeldatav maksumus 124 557 000 eurot ja indekseeritakse ligikaudu 325 000 pensionäri pension.

Vanaduspensionäridele kehtiv maksuvaba tulu on 2025. a