Lugeja küsib: mida teha, kui töö on tehtud, kuid töötasu ei maksta?

Palgapäev oli juba pea kuu aega tagasi, kuid tööandja pole töötasu siiani üle kandnud. Mida ma teha saan?

Kui poolte vahel on sõlmitud tööleping, siis on tööandja kohustatud maksma tehtud töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal.

Kui tööandja on töötasu väljamaksmisega hilinenud, on töötajal õigus nõuda viivist. Viivise arvutamisel on abiks: www.viivisekalkulaator.ee

Esimese sammuna tasub pöörduda, soovitatavalt kirjalikult, tööandja poole ja nõuda kohustuse rikkumise lõpetamist. Näiteks nõuda, et tööandja maksaks välja saamata jäänud töötasu ja edaspidiselt maksaks töötasu õigeaegselt.

Kui tööandja ei täida oma kohustust (ehk ei maksa töötasu välja vaatamata töötaja kirjalikele pöördumistele) on töötajal õigus pöörduda saamata jäänud töötasu väljamõistmiseks töövaidluskomisjoni. Saamata jäänud töötasu on õigus nõuda tagantjärele kuni kolm aastat, alates töötasu sissenõutavaks muutumisest. Töötasu muutub sissenõutavaks palgapäeval.

Kui tööandjapoolne töötasu maksmisega viivitamine muutub oluliseks, võib see teatud juhtudel viia töölepingu erakorralise ülesütlemiseni. Lisateavet töötajapoolse töölepingu ülesütlemise kohta saab lugeda siin: https://www.tooelu.ee/et/31/toolepingu-uhepoolne-lopetamine#toolepingu-ulesutlemine-tootaja-algatusel

Töövaidluskomisjoni pöördumiseks on vaja täita avaldus eesti keeles. Samuti toimuvad suhtlus ja istungid eesti keeles – kui töötaja ei räägi eesti keelt tuleb tal leida keegi, kes valdab eesti keelt.

Kõik rahalised nõuded tuleb avalduses välja tuua brutosummana, tuleb esitada ka arvutuskäik.

Samuti tuleb avalduses kirjeldada nõude aluseks olevaid asjaolusid. Sinna saab kirjutada omapoolse selgituse, mis tuleb siduda dokumentidega, mis tõendavad töötaja väiteid. Sellisteks dokumentideks, mis võivad olla tõendiks, on näiteks tööleping, töögraafik, panga väljavõte, kirjavahetus vms. Kõik tõendid tuleb esitada eesti keeles või tõlgituna eesti keelde. Juhul, kui töötajal puudub juurdepääs vajalikele dokumentidele, saab avaldusse märkida, mis dokumendid nõuab töötaja välja vastaspoolelt.

Töövaidluskomisjoni võib pöörduda isiklikult või esindaja kaudu, avaldus võib olla esindaja allkirjaga ainult siis, kui sellele lisatakse esindusõigust tõendav dokument ehk volikiri.

Elektroonilise avalduse saab allkirjastada digitaalselt ja saata e-posti aadressile avaldused.tvk@ti.ee

Avalduse vorm on leitav Tööinspektsiooni kodulehel: https://ti.ee/toovaidluste-lahendamine/kuidas-poorduda/toovaidlusavalduse-taitmine

Vladimir Logatšev

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist