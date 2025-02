Ardo Huul võitis Invictus mängudel kuldmedali

Kuula artiklit, 1 minutit ja 28 sekundit 0:00 / 1:28

Haapsalust pärit vigastatud veteran Ardo Huul võitis Kanadas Vancouveris Invictus mängudel lumelauasõidus kuldmedali.

„Närv oli sees, sest me keegi ei ole saanud lõpprada sõita. Rada läks varju ära ja see muutis mängu, sest rada ei olnud hästi näha. Ma lihtsalt lootsin, et saan sirge peal võimalikult kiiresti sõita ja rada nii öelda pikali ei sõida,“ ütles Huul võistluse järel.

Konkurents lumelauasõidus oli tihe, sest Huulele pakkus konkurentsi 24 lumelaudurit kümnest riigist.

Artikkel jätkub peale reklaami

Huule kuldmedal oli Eestile teine. Varem võitis kuldmedali murdmaasuusatamises Kaitseliidu Harju maleva staabiallohvitser vanemveebel Rasmus Penno.

8.-16. veebruaril Kanadas toimuvad Invictus mängud on seekord erilised, kuna kombineeritud on nii tali- kui suvealad. Eestit esindab võistlustel kaheksa vigastatud veterani. Kokku on mängudele registreerunud 550 võistlejat 25 riigist.

Invictus mängud kutsuti ellu Suurbritannia prints Harry, Sussexi hertsogi algatusel 2014. aastal. Neil spordivõistlustel osalevad teenistusülesannete täitmisel viga saanud kaitseväelased. Mängud kannavad sõnumit Invictus, mis tähendab ladina keeles võitmatut. Praeguseks on Invictus mängud muutunud rahvusvaheliselt tunnustatud ja oodatud sündmuseks, mis on võimalus tunnustada vapraid mehi ja naisi, kes on andnud oma riiki teenides rohkem kui vaid oma aja.