Maria Mai Siimut võitis arvustusvõistluse Kapsas

Haapsalu põhikooli õpilane Maria Mai Siimut võitis oma vanuseklassis arvustusvõistluse Kapsas.

Võistluse võitjad kuulutati välja reedel Eesti lastekirjanduse keskuses. Siimut võitis 8.-9. klasside arvestuses.

Võistlus oli suunatud 6.–9. klasside õpilastele, kes arvustasid 2021.–2024. aastal eesti keeles ilmunud laste- või noorteraamatuid. Kokku saadeti žüriile hindamiseks 83 tööd.

Võistluse idee autori ja žüriiliikme Jaanika Palmi sõnul oli rõõmustav, et osalejaid oli rohkesti ja üle kogu Eesti. See näitab, et noortel jätkub õppimise ja muude hobide kõrvalt mahti ja soovi ka lugeda ning loetu kohta arvamust avaldada. „Tahaks väga kiita ka õpetajaid, kes olid ärgitanud noori tekstidesse süvenema ja neid põhjalikult analüüsima,“ ütles Palm ja lisas: „Noored, kes konkursist osa võtsid, on kindlasti väärtusliku kogemuse võrra rikkamad.“

Võistluse kutsus ellu Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Apollo raamatupoe, Õpetajate Lehe ja ajakirjaga Hea Laps ning see kestis 26. augustist 29. novembrini. Konkursi eesmärk oli leida noori talendikaid raamatuarvustajaid, et ka tulevikus saaks meie kultuurilehtedest lugeda asjatundlikku lasteraamatukriitikat. Samuti soovisid korraldajad õhutada noori raamatute üle mõtteid vahetama.

Võistlusele laekunud tööde hulgast valis parimad välja seitsmeliikmeline žürii: Anna-Magdaleena Kangro ja Kätlin Vainola ajakirjast Hea Laps, Jaanika Palm, Ülle Väljataga ja Helena Kostenok Eesti lastekirjanduse keskusest, Tuulike Kivestu Õpetajate Lehest ja Marju Kirsipuu Apollo raamatupoest.

Parimaid arvustusi saab varsti lugeda ajakirjast Hea Laps, Õpetajate Lehest ja Apollo blogis