Puhumisreidil tabati üks piirmäära ületaja

Laupäeva õhtul Läänemaal korraldatud puhumisreidi käigus tabas politsei ühe alkoholi piirmäära ületanud autojuhi ja ühe lubadeta alaealise juhi.

Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhini sõnul kontrollis politsei laupäeval kella 20st kella 2ni öösel 250 sõidukijuhti, kelle hulgas avastati kaks rikkumist.

„Kindlasti on olnud reide, mille tulemusel on tabatut alkoholitarvitajatest sõidukijuhtide number suurem, kuid praegune tulemus kõneleb sellest, et vähemalt sellel õhtul oli liiklus Läänemaal suhteliselt turvaline,” ütles Taratuhin.