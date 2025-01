Lääne Elu paberleht neljapäeval, 16. jaanuaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit 0:00 / 1:29

Kairi Kuusemaa: minu tragöödiast­ on tehtud meediasõu

Suure-Lähtrust leitud vastsündinu tapmises ja laiba rüvetamises süüdistatav

Kairi Kuusemaa loobus ütluste andmisest sõnadega: „Ma ei soovi täna ega üldse ütlusi anda. Sellel on mõjuv põhjus, mis on tänaseks mulle tekitatud kogu see psühholoogiline trauma. Ma ei ole suuteline ütlusi andma.”

Kui kohtunik aga süüdistatavalt küsis, kas ta tahab lõppsõnana midagi öelda, ütles Kuusemaa: „Tänaseks on tehtud meediasõu minu tragöödiast. Häbistatud on mind ja minu perekonda.”

Haapsalu jahtklubi võttis purjespordiõppe Kalevilt üle

Selle aasta algusest lõpetas Kalevi jahtklubi purjetamiskool Hapsal tegevuse ja siinsete noorte sportlaste treenimise võttis üle Haapsalu jahtklubi juurde loodud purjetamiskool.

Kalevi jahtklubi purjetamiskool Hapsal alustas tegevust 2022. aastal. Mullu suve teises pooles andis Kalevi jahtklubi juhatus aga haapsallastele teada, et sajakilomeetrise vahemaa tagant käib neil kooli pidamine üle jõu.

Los Angeles leekides

Maastikupõlengutest alguse saanud kahjutuli hävitas nädalaga 15 Haapsalu linna suurusel maa-alal üle 16 000 hoone, kirjutab Californias San Joses elav Haapsalust pärit ajakirjanik Margus Välja. Kuigi kahju alles hakatakse kokku arvutama, on juba selge, et see on vähemalt California osariigi, kui mitte kogu USA ajaloo kõige kallim suurõnnetus.