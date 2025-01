Lääne Elu paberleht teisipäeval, 7. jaanuaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 1:20

Haapsalu peatänavat võib oodata ümberehitus

Haapsalu Posti tänava ekspertiis näitas, et ehitaja on kivisillutise rajamisel rikkunud ehitustehnoloogiat ja tänavat ootab halvimal juhul ümbertegemine. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles Lääne Elule novembri lõpus, et linnavalitsus vaidleb ehitajaga, sest too ei taha vigu tunnistada. Sellepärast tellitigi sõltumatu ekspertiis firmalt T-Konsult, et saada vastus, kas YIT AS on kasutanud Posti tänava ehituseks õiget tehnoloogiat.

Läänemaa kaotas aastaga 274 inimest

Aastaga vähenes Läänemaa nelja omavalitsuse elanike arv 274 inimese võrra, mis on viimase viie aasta suurim vähenemine. Kõigi omavalitsuste juhid ütlesid kui ühest suust, et elanike vähenemist vedas loomulik iive ehk inimesi suri aasta jooksul rohkem kui sündis. Rände mõju elanike arvu vähenemisele on väike.

Lumi tõi Paliverre sadu inimesi

Lumi, mõõdukad külmakraadid ja päikeseline ilm tõid nädalavahetusel Pikajalamäele talve nautima sadu suusatajaid ja kelgutajaid. See oli meile nii uskumatu. Kõik parkimiskohad olid täis,” ütles Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse juht Mati Kallemets.

