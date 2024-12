Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. detsembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit 0:00 / 1:27

Haapsalu jõuluturg: väike, aga kirglik

Haapsalu väikesel jõuluturul valitsevast vaikelust hoolimata peitub seal nii mõndagi: kirgi, ukrainapärast salatit, kilu tomatis ja muidugi hapukapsast. Kuigi välja kuulutatud, tundub Haapsalu vihmamärg jõuluturg reedel tühi justnagu kell. Lettidel üht-teist leidub: pisikesed ja suured jõulupärjad, pungis kotid jõhvikatega, kuuseoksad, okstest mehike, luud kaenlas ja punane jõulukuul ninaks, aga… Hindu pole. Müüjaid pole.

Mida panna pühadelauale? Lugemislauale, kui täpne olla

On jõuluaeg. Pikad pühad. Pere istub jõulupuu ümber ja igaüks on justkui valgustust saanud. Ei, nimbusest on asi kaugel, aga näod hiilgavad küll kõigil sinkjalt. Igaühel on ees ekraan – arvuti-, nutifoni-, teleri-… Jäägu säärane pilt halba unenäkku. Ehk on lahke jõulutaat toonud kingituseks hoopis mõne raamatu? Milliseid tasuks temalt soovida, et neist oleks ühiselt rõõmu nii lastel kui ka vanemal põlvkonnal, vahepealsetest rääkimata?

Kas päkapikk on kuri ka?

Tegelikult pole keegi päkapikke oma ihusilmaga näinud, kuigi mustmiljonites raamatutes ja filmides on neid väga värvirohkelt kujutatud. Kas nad ikka on nii üdini head, nagu neid ette kujutatakse, või esineb neilgi inimestele nii omaseid nõrkusi ja pahesid? Oleks ju tore teada.