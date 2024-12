Vallavara võõrandamine enampakkumisel

Kuula artiklit, 1 minutit ja 26 sekundit 0:00 / 1:26

Lääne-Nigula vald võõrandab enampakkumise korras Kullamaa külas asuva Kullamaa elektroodkatlamaja maaüksuse, registriosa nr 2221832, katastritunnus 34202:001:0316, Maaüksuse sihtotstarve on 100% tootmismaa ja suurus on 5004 m², millest haritav maa 3256 m²; looduslik rohumaa 2147 m²; õuemaa 780 m². Maaüksusel asub hoone, milles on Elektrilevi OÜ-le kuuluv alajaam..

Enampakkumise läbiviimise koht osta.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg 09.01.2025 kell 14:30;

Alghind 5000 eurot

Enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumise aeg ja koht eelneval kokkuleppel katrin.viks@laanenigula.ee , telefon 53803207

Ostjal ei tohi ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkel olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse ees võlgnevusi.

Osalustasu on 0 eurot, tagatisraha 0 eurot.

Täiendav info pakkumise korraldamise või võõrandamise kohta e-maili teel: katrin.viks@laanenigula.ee

Lisa info: Lääne-Nigula Vallavalitsuse avalik dokumendiregister