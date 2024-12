Lääne Elu paberleht teisipäeval, 17. detsembril

Lääne-Nigula osavallad jagatakse kaheks piirkonnaks

Lääne-Nigula kaheksa osavalda jaotatakse kaheks piirkonnaks, kumbagi neist hakkab juhtima abivallavanem. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa läheb neljapäeval volikogu ette eelnõuga, millega jaotatakse osavallad kaheks. Vallavalitsuse uues struktuuris on lisaks vallavanemale kolm liiget – üks valdkondlik abivallavanem, kes tegeleb talle määratud valdkondade kureerimisega, ja kaks piirkondlikku abivallavanemat.

Koolilipp – järjepidevuse ja au hoidja

Haapsalu gümnaasiumiharidus saab 19. detsembril 106aastaseks. Üheks kooli sümboliks on olnud lipp, mida siinsel gümnaasiumil on aja jooksul olnud mitu. Läänemaa ühisgümnaasiumi lipp sündis vilistlaste kingitusena ja see oli sümboolne tunnustus ja auavaldus kodukoolile.