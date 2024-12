Päästeamet: Hosbys asuva maja korstnas oli tahmapõleng

5. detsembril kell 15.00 teavitas murelik inimene häirekeskust, et tema Lääne-Nigula vallas Hosby külas asuvas kodus tundub olevat korstnas tahmapõleng.

Pliidi all tuld tehes tuli korstnast palju suitsu ning see kohises. Päästjad tuvastasid, et korstnas ja slepes oli tõepoolest toimunud tahmapõleng. Põleng oli esialgu küll ise vaibunud, kuid kuna küttekolded olid hooldamata, siis oli uue põlengu oht reaalne.

Päästjad keelasid kütmise niikauaks, kuni korstnapühkija on küttekolded ära puhastanud. Lisaks paigaldasid päästjad elamisse uue suitsuanduri.