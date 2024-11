Lääne Elu paberleht laupäeval, 23. novembril

Arstimeid tauniv tohter ravib Haapsalus patsiente

Haapsalus töötab abiarstina kurikuulus Martin Ruumet, kelle ravivõtteid peab Eesti perearstide selts patsientidele potentsiaalselt ohtlikuks. Alternatiivmeditsiini usku Ruumet töötab perearst Piret Metsa abiarstina. Mets ütles, et Ruumet töötab tema juures osakoormusega. „Siis, kui on kiirem aeg ja abi vaja,” ütles Mets. „Mina olen temaga rahul.”

Varjupaigakoer ootab kodu viiendat aastat

Metsikus koerakarjas üles kasvanud suurt kasvu pelglik Kiku ootab Haapsalu külje all asuvas loomade varjupaigas juba viiendat aastat päris oma inimest. Neljapäeva keskpäeval tervitas Kiku tulijaid reibaste haugatustega nagu ikka: tõhus ja täpne nagu uksekell, andis ta märku, et keegi saabus. Oli tema varjupaigaelu 1562. päev: lörtsine, hall ja kõle.

Hanna Miller vahendab lugejale kadunud maailma

Mitme baltisakslase mälestusi eesti keelde tõlkinud Hanna Miller on seda meelt, et baltisakslaste rolli meie ajaloos ei tohi ära unustada. „Baltisakslaste teema on nii sügavalt Eestimaad puudutav ja baltisakslaste pärand, mida nad on meile jätnud, on nii meeletult suur,” ütles teisipäeva õhtul Haapsalu raamatukogus lugejatega kohtunud Miller.