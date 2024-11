Seoses Posti tänava sillutiskatte ekspertiisi töödega on Haapsalu linnas, Posti tänaval liiklus häiritud 21.11.2024. Avatakse sõidutee sillutiskate neljas asukohas ja peale vajalike tööde teostamist taastatakse kate eelnevasse olukorda. Selleks et betoonisegud saaksid taastamistööde järgselt kivineda tuleb ajutiste piirangutega arvestada kuni 29.11.2024. Läbipääs kõigile liiklejatele on tagatud.

Töid teostab T-Konsult OÜ, kontakt: Riho Eichfuss, tel 5336 5546.