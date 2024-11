Rumporanna detailplaneeringu avalik arutelu (Rumpo küla, Vormsi vald)

avalik koosolek 29.11.2024 algusega kell 19.15 Hullos koolituskeskuses.

Vormsi Vallavalitsus annab teada, et Rumporanna detailplaneeringu koostamise käigus on tekkinud vajadus seletuskirja kaasajastamiseks ja täiendava avaliku koosoleku korraldamiseks kuna viimasest avalikust arutelust on möödunud kuus aastat.

Vormsi Vallavolikogu võttis 25.09.2017 otsusega nr 14 vastu 27.02.2012 algatud üldplaneeringut muutva Rumporanna detailplaneeringu, katastriüksusel 90701:002:0335 Rumpo külas 8,6 ha suurusel alal. Detailplaneeringuga on lahendatud 2 võrgukuuri ja kuivkäimla ehitamiseks ehitusõigus ja hoonestustingimused, on kavandatud parklad 6 ja 4 sõiduautole ning ümberpööramise plats ja 2 parkimiskohta bussile. Planeeritakse paadikanalite, lautrikoha ja sadamaaugu puhastamist setetest. Rajatakse nõuetekohane tuletõrje-veevõtukoht ja slipp paatide merre laskmiseks.

Keskkonnaamet on andnud oma kirjaga 29.01.2018 nr 7-13/17/12707-5 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt koostatud detailplaneeringule. Täiendavalt on nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks küsitud 29.11.2023 kirjaga nr 7-1/747/2023. Keskkonnaamet kinnitas nõuoleku kehtivust 29.12.2023 kirjaga nr 6-2/23/24071-2.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Vormsi vallavalitsuses ning Vormsi valla kodulehel alates 15.11.2024

Arvamusi ja ettepanekuid saab saata Vormsi Vallavalitsuse e-posti aadressile: vv@vormsi.com