Sügistormide aeg on käes: kuidas tagada, et sinu vara oleks kaitstud?

Sügistormid tekitavad igal aastal suurt varalist kahju. Kuidas ennast marutuule ja vihmavalingute eest kaitsta ning milline kindlustusleping õnnetusjuhtumi korral ka päriselt aitab, selgitab Coop Panga kindlustuse äriliini juht Raivo Piibor.

Tormiks valmistumine on väga oluline ja on ühtlasi kõige lihtsam ja odavam viis oma vara kaitsta. Näiteks koduaias olevad lahtised asjad nagu batuut, aiamööbel jms. tuleb korralikult kinnitada või varju viia, kontrollida, et uksed ja aknad oleksid suletud, auto pargitud eemale suurematest puudest ja esemetest, mis võivad selle peale kukkuda ja vältida auto hoidmist kohtades, mis kipuvad tugeva vihmasaju korral üle ujutuma.

Samuti tasub äikeseohu puhul kodumasinad vooluvõrgust eemaldada ning tugeva tuulega vältida ahju kütmist. Veenduda tasub selleski, et näiteks vihmaveerennid oleksid korralikult kinni. Aegajalt tasub ise või lasta spetsialistil hinnata ka maja ümbritsevate suurte puude seisukorda. Pehkinud tüvega või nõrgemate okstega puud tekitavad igal sügisel kümnete tuhandete eurode eest kahjusid.

Võimalike kahjude ennetamise kõrval on aga siiski oluline ka korrektne kahjukindlustus, millest õnnetusjuhtumi korral ka päriselt abi on.

Vaata üle kindlustulepingud ja kahjusummad

Eramaja või korterit ostes kiputakse eelistama kõige soodsamat ehk vaid põhikaitseid sisaldavat pakkumist. Samuti, kui poliisis on valitud kulude kokkuhoiu tõttu minimaalne hüvitamise summa, on suur tõenäosus, et kindlustus ei kata kõiki tekkinud kahjusid.

Kindlasti tasub mõelda ka lisakaitsele, sest sageli asjatu lisakuluna tunduv 20 eurone makse, võib aidata hüvitada tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kahjusid. Lisakaitsega saab katta näiteks ajutise eluaseme üürikulud, ehitusel või päästetöödel juhtunud kahjud, aga ka laenu- või liisingmaksete kulu, kui hoone on näiteks tormis kahjustada saades elamiskõlbmatu ja vajab taastamist.

Kaitse ennast teistele tekitatud probleemide eest

Majaomanikel on hea teada, et lisaks peahoonele laieneb kindlustus ka krundil asuvatele kuni 20 m2 suurustele hoonetele ja rajatistele. Hoone või korteriga koos tasub üle vaadata isikliku vara kindlustussumma. Nii katab kindlustus ka kulud, mis on tekkinud näiteks õues seisnud ja kahjustada saanud robotniidukile. Enne lepingu sõlmimist oleks mõistlik läbi arvutada, kas pakutud kindlustus katab kogu vara asendamise kulu.

Kindlasti tasub mõelda ka vastutuskindlustuse peale, mis katab teistele inimestele tekkinud kahjud ja ravikulud. Näiteks, kui tormiga lendab batuut naabri aeda ja lõhub sealse kasvuhoone või tuul murrab aias puid, mis kukuvad naabri autole, siis saab abi just vastutuskindlustusest.

Kaskokindlustus katab autole tekkinud kahjud ka tormi korral

Tasub meeles pidada, et auto kaitsmiseks tormikahjude eest ei piisa liikluskindlustusest, vaid tuleb sõlmida kaskokindlustus. Liikluskindlustuse eesmärk on hüvitada kindlustuse võtja poolt tekitatud kahjud teisele osapoolele. Kuna tormi puhul on kahju tekitajaks loodus, siis teise poole kindlustusseltsi kahjude hüvitamiseks pole.

Kaskokindlustusest on abi näiteks siis, kui auto jääb tormis murdunud puu alla või on üleujutuse tõttu saanud kahjustada sõiduki elektrisüsteem. Sellised remonttööd kipuvad küündima tuhandetesse eurodesse, mistõttu on kaskokindlustusega rahaline võit küllaltki tõenäoline. Näiteks võib tuua ühe autoomaniku, kes reisis oma sõidukiga Itaaliasse ja jäi seal rahe kätte. Tekkinud kahjude tõttu pidi tema autol välja vahetatama katus, kapott ja klaasid. Sellele autoomanikule oli tekkinud kahju suurus üle 10 000 euro.

Vali pigem veidi kallim, aga tunduvalt laiema kaitsega lahendus

Kodu või autot kindlustades tuleb valida võimalikult laia kaitsega kindlustus, mis tagab õnnetusjuhtumi korral ka reaalse kaitse. Igakuised kulud võivad küll mõnekümne euro võrra suureneda, kuid kahjujuhtumi korral pääseb tänu sellele koguni kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuda võivatest kuludest.

Hea on enne kindlustuslepingu sõlmimist mõelda sellele, kas üleujutused ohustavad minu kodu ja autot, kas ümbruskonnas on suuri puid, mis võivad tormiga murduda ja minu või naabrite vara kahjustada, kas maja katus kannatab ikka tuult ja tormi jne. Kui leping on juba sõlmitud, kuid kahtled, kas see ikka katab kõik kulub, tuleb üle vaadata kindlustustingimused ja vajadusel küsida abi.