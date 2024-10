Kullamaa oreli helid said plaadile

Teisipäeva õhtul esitletakse Kullamaa kirikus järjekordset plaati sarjas “Eesti orelid”, kus Kullamaa kiriku orelil mängib riigikogulane ja organist Aivar Sõerd.

Plaat sündis koostöös helistuudio/plaadifirmaga APSoon Recordings ja salvestus oli Kullamaa püha Johannese kirikus tänavu juulis.

Sõerd teatas oma somepostituses, et Kullamaa kiriku orel on oma kõlaomaduste poolest kõrgelt hinnatud ja tänaseni säilinud originaalkujul. Eesti muusikaloos on Kullamaa kiriku orel tähelepanuväärne ka seoses helilooja Rudolf Tobiasega, kelle kaks koraalieelmängu on ka vast ilmunud plaadil.

Plaadiesitlus on Kullamaa kirikus 29. oktoobril kell 18 ja koos esitlusega on ka kontsert, kus orelil mängib Aivar Sõerd.