Lääne Elu pabreleht, laupäeval 26. oktoobril

Kuuse tänava koolimaja lammutamine küttis volikogus kirgi

Reedesel Haapsalu linnavolikogu istungil tekitas vaidlusi linnavalitsuse soov lammutada tänavu suvel Kuuse tänaval asuv koolihoone. Volinike hinnangul on aga koolihoone väga paljudele suure emotsionaalse väärtusega ja linnal peaks olema plaan, mida krundiga peale hakata, samuti loodeti, et olemasoleva majaga saab midagi ette võtta.

Nelli Differt – Haapsalu pärl

Haapsalus on Valge Daam, on Haapsalu rätt ja nüüd on nende kõrvale tõusnud uus pärl – vehkleja Nelli Differt. Aastate eest, kui Differtil oli parajasti jalavigastus, mis segas tema pürgimist maailma tippu, ütles vehkleja, et olümpiamängudele läheb ta nagunii. Läkski. Nelli etteaste Pariisi OMil köitis väga paljude eestimaalaste meeli. Läks nagu läks, aga see 27. juuli läks korda ka kõige ükskõiksematele eestlastele.

Ameerikas on hääletamise sügis

Ameerika 2024. aasta üldvalimised käivad hoogsalt juba üsna kaua. See on osariigiti erinev, kõige esimesena on saanud eelhääletada inimesed Minnesotas ja Lõuna-Dakotas – 46 päeva enne valimiste päeva, s.o 5. novembrit. Reede hommikuks Eesti aja järgi oli üle kogu maa oma hääle andnud 31 miljonit ameeriklast, seda kas posti teel või eelhääletuseks avatud jaoskondadesse isiklikult kohale minnes.