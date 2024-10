Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamise teade

Haapsalu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 91 lõike 2 alusel.

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavolikogu 27.09.2024 otsusega nr 162 kehtestati Haapsalu linna üldplaneering 2030+.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 86.

Haapsalu linna üldplaneering 2030+ koostati kogu Haapsalu linna kui omavalitsuse ligi 272 km2 suuruse territooriumi kohta 10+ aasta perspektiivis ja on üks Haapsalu linna arengu suunamise alusdokumente. Üldplaneering annab ruumilise väljundi Haapsalu linna arengukavas seatud strateegilistele eesmärkidele. Üldplaneeringuga on määratud tulevikku suunatud pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid ja täpsemad tingimused, mille kaudu neid eesmärke ellu viiakse. Üldplaneeringus seatud kokkulepped ja reeglid on aluseks kohaliku omavalitsuse ruumiotsustele ning elanike, ettevõtete jt puudutatud isikute tegevusele.

Ruumilise arengu eesmärkide elluviimiseks on üldplaneeringus:

määratud planeeringuala kasutamis- ja ehitustingimused, sh projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused;

määratletud väärtused ja piirangud, mis on lähtekohaks erinevate piirkondade arendamisel või väärtuste säilitamisel;

määratud maakasutuse juhtotstarbed;

antud suunised transpordi- ja muu tehnilise taristu arendamiseks;

lahendatud teised üldplaneeringu ülesanded, et luua ruumilised eeldused linna strateegiliseks arenguks.

Lisaks on üldplaneeringuga moodustatud Haapsalu linna Paralepa ja Valgevälja puhkemetsadesse kohalik kaitseala. Samuti on üldplaneeringuga tehtud ettepanek Keskkonnaametile vähendada Haapsalu linna rannaaladel ehituskeeluvööndit. Keskkonnaamet on ehituskeeluvööndi vähendamise või mittevähendamise otsustanud 18.01.2024 kirjaga nr 7-13/23/14665-4 ja 07.05.2024 kirjaga nr 7-13/24/9671. Samuti on tehtud üldplaneeringuga ettepanek täpsustada maakonnaplaneeringut rohelise võrgustiku, väärtuslike maastike ja väärtuslike põllumajandusmaade osas. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on kinnitanud 29.08.2024 kirjaga nr 14-3/2576-3, et täpsustused ei muuda Lääne Maakonnaplaneeringu põhilahendust ning sama kirjaga on Majandus- ja tööstusminister andnud heakskiidu Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamiseks.

Haapsalu linna üldplaneering 2030+ koostati asjakohaseid õigusakte, planeeringuid, strateegiaid, arengukavasid, uuringuid, hinnanguid jms dokumente arvestades. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtuti üldplaneeringu lähteseisukohtadest, asutuste ja isikute põhjendatud ettepanekutest ja seisukohtadest, üldplaneeringu töögrupi (Haapsalu Linnavalitsuse ja Skepast&Puhkim OÜ) ametnike ja planeerijate ning Haapsalu Linnavalitsuse ja Linnavolikogu planeeringu- ja kommunaalkomisjoni kaalutlusotsustest.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ lahendusele koostati Haapsalu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne, koostajateks Skepast&Puhkim OÜ keskkonnamõju hindajate töögrupp. KSH aruandes on hinnatud planeeringuga kavandatud maakasutuste, ehitustingimuste ja piirangute mõju NATURA aladele ning antud hinnang üldplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasnevale keskkonnamõjule. Olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks kavandati KSH aruandes meetmed, millega on arvestatud üldplaneeringuga maakasutus- ja ehitustingimuste jms põhimõtete väljatöötamisel. KSH aruanne on üldplaneeringu lisa.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haapsalu Linnavalitsuse kodulehel https://www.haapsalu.ee/uldplaneering või Haapsalu Linnavalitsuses, Posti 34, Haapsalu linn, Haapsalu linn.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamisega muutuvad kehtetuks planeeritaval territooriumil (enne kohalike omavalitsuste ühinemist 2017. aastal – Haapsalu linn ja Ridala vald) varem kehtinud Haapsalu linna ja Ridala valla üldplaneeringud.

Haapsalu Linnavalitsus