Yoko Alender: igasugune taastuvenergia areng on hea

Kliimaminister Yoko Alenderi sõnul on tuulikud ja päikesepaneelid hoolimata nende tootmisega kaasnevast jalajäljest siiski kõige kliimasõbralikumad energiatootjad.

Läinud nädalal käis kliimaminister Yoko Alender Penijõel Matsalu rahvuspargi keskuses, et anda üle kliimaministeeriumi auhind Matsalu festivali filmile „Kaotatud ja tagasi toodud vesi“. Alender tunnistas, et pole varem kunagi Matsalu filmifestivalil käinud. „Ma ei tea, kuidas nii on läinud, aga nii on,“ ütles ta. Filmi, millele ministeeriumi auhind läks, oli ta siiski ära vaadanud ja pidas seal kajastatud soode taastamise teemat oluliseks ka Eestile.