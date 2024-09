Vladimir Arhipov: huvihariduse rahastamise vähendamine suurendab sotsiaalset ebavõrdsust

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) kinnitas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et riik vähendab omavalitsustele eraldatava huvihariduse ja -tegevuse toetust. Küsimus on ainult kärpe suuruses. See on ootamatu ja murettekitav signaal.

Valitsuse mitmesuguste maksude järsu tõstmise taustal on otsustatud hakata kärpima riigiaparaati ja ministeeriumide kulutusi. Teatud aspektide osas pole see sugugi halb, sest viimastel aastatel on Reformierakonna juhitud valitsus mõnelgi juhul elanud üle oma võimete. Seda on avalikult tunnistanud ka endine rahandusminister Annely Akkermann (Reformierakond).