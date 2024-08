Vormsil näeb näitust sugulasrahvastest

Heinakuu 27. päeval avas Tartu ülikooli keeleteadlane, emeriitdotsent ja MTÜ Fenno-Ugria juhatuse liige Tõnu Seilenthal Vormsi rahvamajas fotonäituse „Mune veelinnu pesast”.

Teeneka fennougristi fotodel aastatest 1968, 1969, 1970 ja 1971 on jäädvustatud hetki meie sugulasrahvaste – neenetsite, komide, hantide, maride, vadjalaste, karjalaste, aga ka eestlaste elust. Enamik fotosid on üles võetud Lennart Meri filmiekspeditsioonidel soome-ugri rahvaste juurde, kus Tõnu Seilenthal oli toimetaja-etnograaf. Seetõttu nägi avamisel ka Lennart Meri dokumentaalfilmi „Veelinnurahvas” (1970).

Näituse fotode negatiivid on digitaliseerinud ja korrigeerinud filmide helirežissöör Enn Säde. Tegu on 2017. aastal valminud näituse uustrüki esmaesitlusega. „Neil piltidel on näha meie keelesugulased Põhja-Jäämere randadel, Uuraleis, Lääne-Siberis, Volga kandis ja Lääne-Ingeris – vägagi teistsugustes oludes kui meie oma. Piltidel näha olevad eksootilised, kohati ka karmid olud võivad tunduda kaugetena, osalt ehk juba unustatud maailmadena. Ometi oleme me kõik sarnased,” ütles Seilenthal.

Märgilised on nii näituse asukoht Vormsi kui ka avamisaeg – sündmus leidis aset saarel parasjagu toimuvate olavipäevapidustuste raames, ent olavipäeva sündmuseid külastas oma ametiaja jooksul iga-aastaselt ka president Meri, eelmainitud filmi(de) autor.

Näitust saab minna oma silmaga Vormsile kaema kuni suve lõpuni.