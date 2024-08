Mida peaks teadma, kui üleujutus kahjustab parklas seisevat või lombist läbi sõitnud autot?

Tartut tabanud üleujutusest tekkinud minitiikide ning vee alla jäänud parklate ja tänavate tõttu said päris mitmed sõidukid olulisi veekahjusid. Balcia kindlustuse ekspert selgitab, millisel juhul aitab välja kindlustus ning kuidas ennast ja oma sõidukit sellisel olukorras parimal viisil kaitsta.

Tugevate vihmade tõttu olid üle ujutatud mitmed Tartu tänavad, ärid ja ka parkimismajad. Nii mõnigi veetakistusest läbi sõita üritanud auto jäi sügava vee tõttu seisma ning päris mitmed parkimismajades olevad sõidukid pidi samuti kõrget veetaset taluma. „Võrreldes eelmisel nädalal Lätist ja Leedust üle käinud tormi tagajärgedega pääses Tartu veel tegelikult kergelt. Hoonete kahjude kõrval pöördusid päris paljud meie Läti kliendid meie poole just uppunud sõidukite kahjude tõttu,“ selgitas Balcia sõidukite kindlustuste tootejuht Timo Semjonov.

Ta selgitas, et tavapärane liikluskindlustus üleujutusest saadud kahjude puhul ei aita, kui auto pole kahju saanud just otseselt liiklusõnnetuse tõttu. Kaskokindlustus aitab sellisel juhul, kui kõrge veetaseme tõttu kahjustunud sõiduk seisis näiteks parkimismajas, parklas või tänaval. „Kui on aga olukord, kus inimene teadlikult sõidab läbi sügavast lombist või vee all olevast tänavast, siis ei lähe see enam vältimatu ega ootamatu kahju alla ja kindlustus ei pruugi kahjusid korvata. Ehk autojuht ei tohi teadlikult oma sõidukit ohtu panna. Seda eriti siis, kui tänav on juba suletud, seal on hoiatavad märgid jne,“ lausus Semjonov.

Semjonov jagab mõned soovitused üleujutuste korral käitumiseks: