Kas võrdlusportaale saab usaldada?

Foto: freepik

Kes on eales otsinud mõnda teenust, eriti finantsteenuseid, mänguportaale või hoopis uut nutitelefoni, on avastanud võrdlusportaalid – veebilehed, mis on spetsialiseerunud mõne teenuse või toote võrdlemisele.

Taoliste veebilehtede kiire levik võib ühest küljest olla tarbijatele hea uudis, võimaldades võrrelda erinevate teenuste sisu kiiremalt ja lihtsamalt. Teisalt tekib küsimus: kuivõrd palju saab üldse niinimetatud võrdlusportaale usaldada, kui enamus neist teenivad oma tulu nende samade teenuste esitlemise eest, keda parasjagu oma platvormil “võrreldakse”?

Turundus vs aus veebisisu

Võrdlusveebilehed töötavad reeglina partnerturunduse põhimõttel, mis tähendab, et veebileht teeb koostööd võrdluses kuvatud firmadega, teenides tulu siis, kui tarbija liitub antud teenusega või ostab mõne toote. Eriti levinud on finantsteemalised võrdluslehed, mille puhul teenib võrdlusportaal vahendustasu siis, kui tarbijad klikivad nende lehel olevaid linke ja otsustavad seejärel finantsteenust kasutada.

Koostöö ja vahendustasu faktorid tekitavad ilmselgelt kahtluseid selle osas, kuivõrd saab võrdluslehe sisu usaldada. Kui portaal teenib oma tulu üksnes antud teenustest, on see portaali huvides kuvada teatud teenuseid või kuvada üksnes tulutoovaid teenuseid, jättes samal ajal kõrvale teenused, mis võivad olla reaalsuses tarbijale paremad.

See ei kehti muidugi kõigi võrdluslehtede kohta: mõned üritavad teistest eristuda, luues unikaalset ja ausat veebisisu, ehkki võrdluses on endiselt eelkõige tulutoovad firmad. Siinkohal peab iga tarbija kasutama kriitilist meelt ning sisu lugemisel mõtlema sellele, kas tekst tundub ülemäära ilustav või võrreldakse teenust igast küljest, tuues välja ka selle negatiivsed omadused.

Kontrolli platvormi tausta

Fakt, et võrdlusleht teeb koostööd teenusepakkujatega, ei ole veel ohumärk – koostöö iseenesest ei pruugi tähendada kuidagi halba, kui veebileht hoiab oma sisu autentse ja ausana. Samuti ei pruugi koostöö olla halb märk, kui veebilehel võrreldakse ja kajastatakse ainult tegevusloaga ettevõtteid – finantsteenuste puhul peaks näiteks veebilehel olema kajastatud ainult Finantsinspektsioonis registreeritud firmad.

Mida tarbijana tuleks aga tähele panna, on veebilehe taust, selle üldine sisu kvaliteet ning veebilehega seotud isikud või ettevõtted. Nagu ka mistahes teiste teenusepakkujate puhul, peaks võrdlusveebilehel olema leitav platvormiga seotud isikute või ettevõtete informatsioon – ametlik nimi, registrikood, aadress ja muu juriidiline informatsioon. Samuti peaks lehel olema privaatsuspoliitika ja kasutustingimused, kus on selgelt näha, kuidas töödeldakse kasutajate andmeid.

Sellised pisiasjad, sh näiteks võrdluslehe eest vastutava ettevõtte registrikood ja nimi, on olulised viited platvormi usaldusväärsusele. Kui oled välja selgitanud veebilehega seotud isikud või ettevõtted, tasub leitud nimesid ka natuke lähemalt guugeldada, et kontrollida omakorda isikute tausta. Niimoodi saab veenduda, kas tegemist on maineka veebilehega või mitte.

Kas hasartmänguvõrdluseid saab usaldada?

Hasartmänguteemalised võrdluslehed on muutunud eriti populaarseks, seda suuresti Eesti üsna kiirelt kasvava hasartmänguvaldkonna tõttu. Netikasiinodes mängimine on tasahilju asendanud füüsilistes kasiinodes käimise ning tundub, et see trend pole hääbumas.

Sellega üheskoos on tekkinud ka eestikeelsesse internetimaailma kümneid erinevaid sisulehti, mis keskenduvad ainuüksi netikasiinode võrdlemisele. Suurem osa nendest portaalidest on äärmiselt sarnased: paar artiklit, kuhu on pistetud suur kasiinosid loendav tabel ning hulk kasiinoarvustusi.

Sarnaselt kõikidele võrdluslehtedele teenivad ka hasartmänguteemalised veebilehed tulu kasiinode soovitamisest, kuid kuna hasartmänguvaldkond on oma olemuselt keeruline ja nüansirohke, peavad ka lugejad arvestama sellega, et võrdluslehti tuleb valida äärmise hoolikusega. Kiirkasiino on üks usaldusväärne võrdlusleht ning teisigi sarnaseid võib leida pisema otsingu tulemusel, kuid siiski tuleb kõikide võrdluslehtede puhul jääda hoolikaks.

Kokkuvõttes on võrdluslehed omajagu kasulikud: olgu tegemist laenuteemade, hasartmängude või millegi muuga, tarbijana saad sa võrdluslehe kaudu hulga informatsiooni, mille alusel teha paremaid otsuseid.

Tõsi on see, et võrdlusplatvormid on tahes-tahtmata kallutatud teatud teenusepakkujate poole, kellega tehakse parasjagu koostööd, aga see ei tähenda, et esitatud info oleks vähem väärtuslik. Suurem osa võrdluslehtedest kajastab siiski ainult kohalikke teenusepakkujaid ning seega aitavad võrdluslehed välja sõeluda parimad teenusepakkujad. Enne võrdluslehe kasutamist tuleb ise aga teha hoolikalt taustatööd ning veenduda enne mistahes teenuse kasutamist, et oled kursis teenuse tingimustega.