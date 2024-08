Külmkapp on kodutehnika, mis ei puudu ühestki kodust või külaliskorterist. Kuidas valida parim külmkapp ja millise firma külmikut eelistada? Selles artiklis anname sulle nõu, kuidas valida parim külmkapp koju ja mida selle leidmisel arvesse võtta!

Foto: pexels

Kas integreeritav külmik, A-klassi külmkapp või hoopiski kaheukseline külmik? Poodide valikust on võimalik leida väga palju erinevaid külmkappe, mis erinevad nii disaini, suuruse, funktsioonide kui ka brändi poolest. Tutvu Kaup24 ja Hansaposti valikuga ja leia sealt oma uus külmkapp! Valikus on parimad külmkapid Bosch, Samsung, LG ja teiste kaubamärkide valikust. Mine vaata ise järele!

Esimene asi, millele külmkappi valides mõelda, on selle disain. Mõtle, kas eelistad külmikut, millel on sügavkülm ja kui see on oluline, kas see peaks asuma all või üleval. Teiseks, kas eelistad n-ö klassikalist ühe uksega lahendust või suuremat külmkappi, millel on kaks ust. Või on oluline hoopis prantsuse disain ehk French door? Alusta sellest, et mõelda läbi, mis tüüpi külmikut vajad.

Kas integreeritav või tavaline külmkapp ? Kui sa planeerid uuendada ka oma köögimööblit, siis tavaliselt planeeritakse sellesse integreeritav köögitehnika ja sellisel juhul on parim külmkapp sinu jaoks selline, mida saab integreerida köögimööblisse. Veendu kodutehnika suuruses ja sobivuses mööblisse. Teine variant on klassikaline külmik, mis seisab köögis mööblist eraldiseisvalt.

Pööra tähelepanu külmiku suurusele. Parim külmkapp on täpselt nii suur, et see mahutab kogu leibkonna jaoks vajalikus koguses toidu. Liiga suur külmik võtab palju energiat, mida tegelikult pole vaja. Seega järgi külmiku ostul seda, et ühe inimese jaoks piisab külmikust, mis mahutab umbes 100 liitrit, kahele inimesele soovitatakse 250-280-liitrilist külmkappi ja neljaliikmelisele perele 280-350-liitrilist külmikut.

Iga kodutehnika energiaklass on väga oluline. Mida parema energiatähisega külmik on, seda energiasäästlikum see on. Seega eelista alati energiasäästlikke lahendusi.

No-frost, kiire külmutamine, antibakteriaalne kaitse ja teised lisafunktsioonid. Paljudel kaasaegsetel külmikutel on mitmesuguseid funktsioone, mis aitavad külmiku eest paremini hoolt kanda või toitu säilitada. Soovitame hoolikalt tutvuda huvipakkuva toote kirjeldusega, et olla kindel, millised funktsioonid tootel on ja otsustada, kas neid kõiki on vaja.