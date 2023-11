Miks mängida netikasiinos, mitte füüsilises kasiinos?

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Foto:Pexels

Online kasiinode hulk on 10 aasta raames kasvanud hüppeliselt. Tänaseks on Eestis registreeritud mitukümmend kasiinoportaali ning võib uskuda, et nende kogus kasvab tulevikus veelgi. Mõnes mõttes võib isegi oletada, et füüsilise kasiinosaali avamine oleks tänasel päeval lausrumalus ärilisest perspektiivist, sest tarbijad on liikunud internetiavarustesse. Millest aga selline eelistus tekkinud? Selle taga peitub mitu olulist põhjust, mida alljärgnevalt lähemalt arutame.

Rohkem mänge ühes kohas

Peamine põhjus, miks kasiinod netis on niivõrd armastatud, peitub eelkõige mänguvalikus. Füüsilised kasiinod ei saa paratamatult mängijatele pakkuda tuhandeid mänge, olles piiratud füüsilise ruumiga. Ehkki ka tänapäevased füüsilised kasiinosaalid sisaldavad rohkelt mänge, ei saa ükski kasiinosaal konkureerida internetikasiinoga, kus võib korraga valikus olla 4000+ kasiinomängu.

Veebikasiinod säravad just slotimängude või lauamängude kategoorias. Tüüpilises internetikasiinos on tuhandeid slotimasinaid, üks põnevama teemaga kui teine. Samuti kipuvad internetikasiinod sisaldama rohkelt jackpotislotikaid, mõned neist suisa eepiliste peavõitudega, mis võivad ulatuda kümnete miljonite eurodeni.

Mugavus ja käepärasus

Statista kohaselt teeniti kasiinomängude valdkonnas äpisiseste ostudega üle 3,5 miljardi Ameerika dollari. See tabav number näitab üldist mängurite trendi eelistada telefonis mängimist muudele väljunditele. Ajad on muutunud ning tarbijad ei leia enam mahti külastada füüsilisi asutusi, kui nad saavad sarnase kogemuse oma telefoni või sülearvuti vahendusel. MBA Insights leidis, et umbes 75% mänguritest eelistab telefoni.

Mugavus ja käepärasus on mängurite jaoks esikohal ning seetõttu on ka selge, miks füüsilised kasiinosaalid on jäänud pigem nišitooteks. Kui mänguril tekib soov kõlistada mõnda slotimängu või proovida kätt ruletis, võetakse lahti internetikasiino kas arvutis või telefonis, tehes seda igal ajal ja igal pool seni, kuni internetiühendus on olemas.

Pole vaja muretseda etiketi pärast

Füüsilise kasiinosaali külastamine iseenesest on juba omamoodi kogemus, mida võib võrrelda restorani või teatri külastamisega. Tahes-tahtmata muretsevad inimesed etiketi ja riietuse pärast: kasiinosse ei saa siiski jalutada dressipükstes, vaid tuleks end pisut üles lüüa ning mõelda ka kasiinosaali etiketile.

Pole mingi saladus, et ühiskond on üleüldiselt muutunud familiaarsemaks ning isegi restoranide külastus on vähenenud, kuna paljud nooremad tarbijad eelistavad kodus einestamist. Füüsilise kasiinosaali külastamine tekitab teatud barjääri või võõrastuse: pole võib-olla mahti saali astuda, kuna tekib tunne, et riietus või üldine olemus pole päris sobiv selle jaoks.

Samuti tuleb kasiinos siiski arvestada kogu keskkonnaga ja järgida üldist etiketti. Need on aga faktorid, millega kodus ei tule kokku puutuda. Internetikasiinos saab mängida sõna otseses mõttes teki all pikutades, veetes aega pidžaamapükstes ja süües friikartuleid. Kuigi see võtab kasiinomängudest ära teatud glamuuriefekti, ei ole see samas ka efekt, mida paljud mängurid üldse otsiksid – nad soovivad mängida siiski mängu enda pärast.

Ka internetikasiinos on sotsiaalne faktor

Üks tüüpilisi põhjuseid, miks füüsilisi kasiinosid eelistatakse netikasiinode ees, on sotsiaalne faktor, mis justkui puuduks netikasiinost. Idee seisneb ju siiski selles, et oled kodus üksi ja keerutad mänge omaenda ekraanil omaette ilma kaaslasteta, erinevalt füüsilisest kasiinost, kus oled inimestest ümbritsetud.

Selle küsimuse on lahendanud aga live-kasiino mängude tootjad, kes on valmistanud interaktiivsed kasiinomängud. Live-mängudes teevad kaasa reaalsed diilerid, keda filmitakse tootja stuudios. Mängijad saavad diileriga isegi suhelda, samuti saab rääkida teiste mängijatega omamoodi väikeses vestluskommuunis. Niimoodi on tagatud ka sotsiaalne faktor, mis tähendab, et online kasiinos ei olegi enam millestki puudu: olemas on kõik, mida võiks üldse mängimiseks tahta.