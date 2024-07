Kinnistu Siimu tee 4, Rõude küla

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel Rõude külas asuva Siimu tee 4, 8 korterit nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; kinnistusraamatu registriosad vastavalt nr. 2749750, 2749850, 2749950, 2750050, 2750150, 2750250, 2750350, 2750450, katastritunnus 45201:001:0308, sihtotstarve elamumaa 100% . Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.07.2024 kell 15 Osta.ee keskkonnas

1.1 Korteriomandid müüakse korraga ühele ostjale. 2. Seada korteriomandite võõrandamisel tingimusteks: 2.1 3 aasta jooksul alates vastava võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisest peab hoone võõrandatavate korterite osas olema korrastatud välisilmega, hoonele peab olema paigaldatud aknad, välisuksed. Rõdu, piirded ning muud välisilmet mõjutavad detailid peavad olema korrastatud, välisseinad taastatud esialgsel kujul või kaetud tervikuna. 2.2 Kogu ehitustegevus tuleb ostjal kooskõlastada eelnevalt Lääne-Nigula valla ehitusnõunikuga. 2.3 Hoone rekonstrueerimise korral tuleb lähtuda ehitusseadustikust toodud nõuetest. 2.4 Tingimuste täitmise tagamiseks on Lääne-Nigula vallavalitsusel õigus pidada läbirääkimisi müügi korraldamisel kõigiga, kes on esitanud pakkumise vähemalt alghinna ulatuses. 2.5 Võlaõiguslikus lepingus nimetatud tingimuste täitmise lõpuni on keelatud varaga teha mistahes tehinguid ilma Lääne-Nigula Vallavalitsuse nõusolekuta. 2.6 Asjaolu, kas võlaõiguslikus lepingus toodud tingimused on täidetud, otsustab LääneNigula vallavalitsus oma protokollilise otsusega. 2.7 Põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus tingimuste täitmise tähtaega pikendada. 3. Otsuse punktis 2 nimetud tingimuste mittetäitmisel on vallavalitsusel kahenädalase etteteatamise tähtajaga õigus lepingust ühepoolse avalduse alusel taganeda. Lepingust taganemisel ei ole vallavalitsus kohustatud kompenseerima tehtud kulutusi ja tasutud ostuhind jääb leppetrahvina vallavalitsusele. 4. Lääne-Nigula Vallavalitsusel viia läbi avalik enampakkumine ja sõlmida pakkumise võitjaga võlaõiguslik müügileping ja võlaõigusliku lepingu tingimuste täitmisel ka asjaõigusleping. 5. Tehingutega seonduvad kulud kannab ostja. 6. Pakkumise võitjal ei tohi lepingute sõlmimise hetkel olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse ees võlgnevusi.

Objektiga saab tutvuda tööpäevadel 10.00-14.00 haldur Enno Heinaste tel 517 9834